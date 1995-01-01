«Лилль» интересуется экс-вратарем сборной Англии Хартом

Вратарь Джо Харт этим летом может перейти из «Бернли» в «Лилль», сообщает Daily Mail.

По информации источника, французский клуб рассматривает кандидатуру англичанина в качестве замены для Майка Мэйньяна, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Бернли» готов отпустить Харта в «Лилль» бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.