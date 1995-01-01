«Лилль» интересуется экс-вратарем сборной Англии Хартом

Вратарь Джо Харт этим летом может перейти из «Бернли» в «Лилль», сообщает Daily Mail.
По информации источника, французский клуб рассматривает кандидатуру англичанина в качестве замены для Майка Мэйньяна, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».
«Бернли» готов отпустить Харта в «Лилль» бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
- 32-летний голкипер с 2006 по 2018 год выступал за «Манчестер Сити».
- После аренд в «Торино» и «Вест Хэм» футболиста продали в «Бернли» за 3,9 миллиона евро.
- В минувшем сезоне Харт провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.