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    «Лилль» интересуется экс-вратарем сборной Англии Хартом

    Вратарь Джо Харт этим летом может перейти из «Бернли» в «Лилль», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, французский клуб рассматривает кандидатуру англичанина в качестве замены для Майка Мэйньяна, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

    «Бернли» готов отпустить Харта в «Лилль» бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    • 32-летний голкипер с 2006 по 2018 год выступал за «Манчестер Сити».
    • После аренд в «Торино» и «Вест Хэм» футболиста продали в «Бернли» за 3,9 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне Харт провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол.

    Источник: Daily Mail

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