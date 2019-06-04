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    «Манчестер Юнайтед» может купить вратаря «Лилля» Мэйньяна

    Вратарь «Лилля» Майк Мэйньян попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.

    По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего француза во время летнего трансферного окна, если команду покинет Давид Де Хеа.

    Возможный трансфер голкипера обойдется «МЮ» в 35 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Аякс» и «ПСЖ».

    • В сезоне-2018/19 Мэйньян провел за «Лилль» 42 матча и пропустил 37 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.

    Источник: The Mirror

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    04.06.2019 23:46
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