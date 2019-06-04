«Манчестер Юнайтед» может купить вратаря «Лилля» Мэйньяна

Вратарь «Лилля» Майк Мэйньян попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.
По информации источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего француза во время летнего трансферного окна, если команду покинет Давид Де Хеа.
Возможный трансфер голкипера обойдется «МЮ» в 35 миллионов евро. На футболиста также претендуют «Аякс» и «ПСЖ».
- В сезоне-2018/19 Мэйньян провел за «Лилль» 42 матча и пропустил 37 голов.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.