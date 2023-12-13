Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Шотландия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Шотландия. Премьер-лига 2021/2022 Англия. Кубок 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008