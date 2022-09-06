Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джо Харт - статистика

    #15 | Вратарь
    Имя Джо
    Фамилия Харт
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    05.02.2023 1' - 90' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    25.10.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    05.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    14.09.2022 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 1' -90' Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
    • Читайте нас: 
    11