Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джо Харт
Статистика
Джо Харт - статистика
Завершил карьеру
19 апреля 1987 (39)
#1 | Вратарь
191 см | 85 кг
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Англии 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Селтик
2 : 1
13.12.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Лацио
2 : 0
28.11.2023
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Атлетико
6 : 0
07.11.2023
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Селтик
2 : 2
25.10.2023
Атлетико
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Селтик
1 : 2
04.10.2023
Лацио
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
19.09.2023
Селтик
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+