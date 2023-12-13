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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Фейеноорд
Селтик - Фейеноорд: обзор матча 13 декабря 2023
Селтик
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
33'
Л. Пальма (П)
90+1'
Г. Лагербилке
82'
Я. Минте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Фейеноорд
90'
+7
Желтая карточка
М. Виффер
ГОЛ! 2:1!
Г. Лагербилке
Пас отдал
М. О'Райли
90'
+1
82'
ГОЛ! 1:1!
Я. Минте
Пас отдал
С. Хименес
79'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Т. Белен
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
С. Уэлш
75'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
68'
Замена
Д. Форрест
️️️️
М. Джонстон
68'
67'
Замена
А. Уэда
️️️️
Л. Иванушец
61'
Желтая карточка
Я. Минте
54'
Замена
Я. Минте
️️️️
И. Пайшао
54'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
К. Тимбер
54'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Стенгс
Желтая карточка
Г. Тэйлор
45'
+1
44'
Желтая карточка
К. Тимбер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Пальма
33'
31'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Желтая карточка
А. Джонстон
22'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Т. Ивата
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
24
Томоки Ивата
ОП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Киого Фурухаси
АП
77
Луис Пальма
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Селтик
43
Джо Моррисон
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Харт
32
Тэйлор
23
Уэлш
5
Скейлз
2
Джонстон
24
Ивата
42
МакГрегор
10
Джонстон
33
О'Райли
7
Фурухаси
77
Пальма
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
3
Белен
17
Ганцко
3
Хартман
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
14
Пайшао
29
Хименес
23
Уэлш
14
Лагербилке
14
Лагербилке
23
Уэлш
24
Ивата
8
Бернарду
8
Бернарду
24
Ивата
10
Джонстон
49
Форрест
49
Форрест
10
Джонстон
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
23
Тимбер
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
23
Тимбер
14
Стенгс
27
Виффер
27
Виффер
14
Стенгс
3
Белен
24
Дилросун
24
Дилросун
3
Белен
14
Пайшао
11
Минте
11
Минте
14
Пайшао
17
Иванушец
18
Уэда
18
Уэда
17
Иванушец
Остались в запасе
Селтик
Фейеноорд
43
Джо Моррисон
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
43
Джо Моррисон
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Митчел Фрейм
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Селтик - Фейеноорд
2
4
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
3
7
Офсайды
0
2
Количество передач
230
207
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.6
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Селтик Парк
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