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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Лацио
Селтик - Лацио: обзор матча 04 октября 2023
Селтик
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
12'
К. Фурухаси
29'
М. Весино
90+6'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Лацио
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
М. Гендузи
90'
+3
Желтая карточка
М. Весино
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
86'
84'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
84'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
Желтая карточка
Л. Пальма
81'
74'
Желтая карточка
В. Кастелланос
Замена
П. Бернарду
️️️️
Р. Хатате
72'
72'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
68'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Альберто
68'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
К. Картер-Викерс
️️️️
Н. Филлипс
62'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Х. Ян
62'
61'
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
Н. Филлипс
45'
+2
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
Пас отдал
А. Романьоли
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
3
Филлипс
5
Скейлз
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
13
Ян
38
Маэда
4-1-3-2
49
Проведель
4
Хюсай
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
18
Камада
3
Филлипс
20
Картер-Викерс
20
Картер-Викерс
3
Филлипс
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
13
Ян
77
Пальма
77
Пальма
13
Ян
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
18
Альберто
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Альберто
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Селтик
Лацио
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Селтик - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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