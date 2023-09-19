Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Селтик
Фейеноорд - Селтик: обзор матча 19 сентября 2023
Фейеноорд
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
45+2'
К. Стенгс
76'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Селтик
82'
Замена
П. Бернарду
️️️️
М. О'Райли
82'
Замена
Х. О
️️️️
Д. Маэда
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
76'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
К. Тимбер
73'
68'
Красная карточка
О. Хольм
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
67'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Минте
67'
67'
Замена
Т. Ивата
️️️️
К. Фурухаси
Пенальти не реализован!
И. Пайшао
65'
64'
Вторая желтая
Г. Лагербилке
58'
Замена
О. Хольм
️️️️
Р. Хатате
58'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Пальма
Желтая карточка
К. Тимбер
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Стенгс
45'
+2
36'
Желтая карточка
К. МакГрегор
31'
Желтая карточка
Г. Лагербилке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
13
Хен-Джун Ян
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Иванушец
14
Стенгс
11
Минте
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
14
Лагербилке
5
Скейлз
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
23
Тимбер
6
Зерруки
6
Зерруки
23
Тимбер
11
Минте
32
Лингр
32
Лингр
11
Минте
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
7
Фурухаси
24
Ивата
24
Ивата
7
Фурухаси
33
О'Райли
8
Бернарду
8
Бернарду
33
О'Райли
38
Маэда
9
О
9
О
38
Маэда
5
Хатате
15
Хольм
15
Хольм
5
Хатате
77
Пальма
13
Ян
13
Ян
77
Пальма
Остались в запасе
Фейеноорд
Селтик
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Фейеноорд - Селтик
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+