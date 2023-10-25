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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Атлетико
Селтик - Атлетико: обзор матча 25 октября 2023
Селтик
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
4'
К. Фурухаси
28'
Л. Пальма
25'
А. Гризманн
53'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Атлетико
82'
Желтая карточка
С. Савич
82'
Вторая желтая
Р. Де Пауль
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Фурухаси
80'
73'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Л. Пальма
62'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
59'
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Мората
Пас отдал
М. Льоренте
Желтая карточка
Л. Пальма
51'
46'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Х. Галан
46'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Ньигес
45'
+4
Желтая карточка
Н. Молина
38'
Желтая карточка
Х. Галан
34'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
30'
ГОЛ! 2:1!
Л. Пальма
Пас отдал
Д. Маэда
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
25'
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
Замена
П. Бернарду
️️️️
Р. Хатате
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
М. О'Райли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
4-3-2-1
1
Харт
32
Тэйлор
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
2
Джонстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
77
Пальма
7
Фурухаси
38
Маэда
4-4-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
22
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
8
Ньигес
28
Витсель
7
Гризманн
21
Мората
77
Пальма
3
Филлипс
3
Филлипс
77
Пальма
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
7
Фурухаси
49
Форрест
49
Форрест
7
Фурухаси
22
Галан
14
Льоренте
14
Льоренте
22
Галан
8
Ньигес
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Ньигес
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
Остались в запасе
Селтик
Атлетико
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
43
Джо Моррисон
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Селтик - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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