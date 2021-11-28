|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|5
|0
|0
|0
|0
|ПАС Ламия
|4
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|29.01.2022
|78' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|04.01.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|20.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|16.12.2021
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.12.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Ионикос (Никея)
|06.12.2021
|79' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|84'
|05.12.2021
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|3:2
|ПАОК (Салоники)
|28.11.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|18.10.2021
|58' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|Арис (Салоники)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|26.09.2021
|74' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)