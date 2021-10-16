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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Ионикос
Панатинаикос - Ионикос: обзор матча 16 октября 2021
Панатинаикос
16.10.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ионикос
6'
Карлитос
38'
Карлитос
53'
Карлитос
55'
С. Паласиос (П)
12'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Ионикос
Замена
Маурисио
️️️️
С. Александропулос
86'
86'
Замена
Г. Мигас
️️️️
А. Аосман
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
М. Витал
81'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
А. Хадзийованнис
81'
79'
Вторая желтая
С. Санчес
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
С. Паласиос
70'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Карлитос
70'
69'
Замена
V. Basha
️️️️
E. Matsoukas
Желтая карточка
З. Шарлия
68'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Паласиос
55'
ГОЛ! 3:1!
Карлитос
53'
ГОЛ! 2:1!
Карлитос
Пас отдал
С. Александропулос
38'
19'
Желтая карточка
С. Санчес
12'
ГОЛ! 1:1!
С. Санчес
Пас отдал
А. Аосман
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
Р. Перес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Аиас Аосман
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
Ионикос
33
Luan
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
26
Vullnet Basha
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
2-3-5
91
Бриноли
31
Шарлия
15
Пунгурас
14
Александропулос
21
Перес
10
Витал
10
Карлитос
27
Хуанкар
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
28
Санчес
2-2-5
2
15
Валерианос
15
Аосман
15
Ромао
32
Константинидис
34
Тюрам
26
Кабрал
1
Хутесиотис
20
14
Александропулос
8
Маурисио
8
Маурисио
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
8
Бузукис
8
Бузукис
7
Хадзийованнис
10
Карлитос
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Витал
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
10
Витал
34
Паласиос
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
34
Паласиос
15
Аосман
22
Мигас
22
Мигас
15
Аосман
20
26
26
20
Остались в запасе
Панатинаикос
Ионикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
33
Luan
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
23
Василиос Ксенопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Остались в запасе
33
Luan
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Панатинаикос - Ионикос
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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