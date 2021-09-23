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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС
Ионикос - ПАС: обзор матча 23 сентября 2021
Ионикос
23.09.2021, четверг, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
ПАС
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - ПАС
90'
+3
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Х. Хосе Переа
Замена
Д. Константинидис
️️️️
E. Matsoukas
90'
72'
Желтая карточка
З. Карахалиос
52'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
М. Гардавски
46'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
А. Лолис
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
A. Bueno
46'
4'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
20
Николай Милинчану
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
3-3-5
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
8
Далсью
15
Ромао
15
Аосман
31
Санчес
34
Тюрам
26
Кабрал
20
1
Хутесиотис
2-2-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
28
Домингес
25
Гардавски
5
Эррамуспе
11
Лолис
33
43
Персман
4
Каргас
20
32
Константинидис
32
Константинидис
20
87
Каньяс
87
Каньяс
14
14
11
Лолис
20
Милинчану
20
Милинчану
11
Лолис
9
Переа
6
Пантелакис
6
Пантелакис
9
Переа
25
Гардавски
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
25
Гардавски
Остались в запасе
Ионикос
ПАС
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Ионикос - ПАС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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