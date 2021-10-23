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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ионикос
Атромитос - Ионикос: обзор матча 23 октября 2021
Атромитос
23.10.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Ионикос
23'
Тюрам
65'
А. Аосман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Ионикос
90'
Замена
L.
️️️️
Д. Кабрал
Замена
К. Коцопулос
️️️️
Т. Бединелли
74'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
С. Василантонопулос
74'
Желтая карточка
M. Pisano
72'
67'
Замена
V. Basha
️️️️
А. Аосман
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Аосман
Пас отдал
Тюрам
Замена
M. Pisano
️️️️
В. Клонаридис
62'
55'
Желтая карточка
Г. Валерианос
50'
Желтая карточка
Г. Мигас
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Л. Гальвао
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Тюрам
Пас отдал
А. Аосман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Ионикос
33
Luan
ЦЗ
26
Vullnet Basha
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
3-2-5
12
Пирич
2
Василантонопулос
14
Пападопулос
33
10
Саломон
8
3
Гальвао
14
Клонаридис
9
Кулурис
29
Бединелли
5
Хацисаяс
3-4-4
22
Мигас
2
15
Валерианос
15
Аосман
8
Далсью
6
15
Ромао
34
Тюрам
26
Кабрал
1
Хутесиотис
20
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
14
Клонаридис
32
32
14
Клонаридис
3
Гальвао
10
Спиридонович
10
Спиридонович
3
Гальвао
29
Бединелли
23
Коцопулос
23
Коцопулос
29
Бединелли
26
Кабрал
33
33
26
Кабрал
15
Аосман
26
26
15
Аосман
Остались в запасе
Атромитос
Ионикос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Остались в запасе
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Атромитос - Ионикос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
Ионикос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
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2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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