|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атромитос
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Атромитос (Перистери)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|18.12.2021
|77' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|15.12.2021
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|22'
|11.12.2021
|67' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.11.2021
|68' -90'
|Астерас (Триполис)
|6:2
|Атромитос (Перистери)
|21.11.2021
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|67' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|17.10.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|03.10.2021
|61' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|27.09.2021
|61' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:3
|Арис (Салоники)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|12.09.2021
|89' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Атромитос (Перистери)