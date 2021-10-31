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    Spyridon Natsos - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Spyridon Natsos
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атромитос 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Атромитос (Перистери)
    30.04.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Атромитос (Перистери)
    18.12.2021 77' -90' Панетоликос (Агринио) 2:1 Атромитос (Перистери)
    15.12.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    22'
    11.12.2021 67' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Атромитос (Перистери)
    04.12.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 4:1 Аполлон Смирнис (Афины)
    27.11.2021 68' -90' Астерас (Триполис) 6:2 Атромитос (Перистери)
    21.11.2021 1' -90' Атромитос (Перистери) 2:0 ПАОК (Салоники)
    06.11.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 67' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Атромитос (Перистери)
    23.10.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Ионикос (Никея)
    17.10.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Атромитос (Перистери)
    03.10.2021 61' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАС (Яннина)
    27.09.2021 61' -90' Атромитос (Перистери) 1:3 Арис (Салоники)
    23.09.2021 Был в запасе Волос (Волос) 3:0 Атромитос (Перистери)
    19.09.2021 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    12.09.2021 89' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 Атромитос (Перистери)
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