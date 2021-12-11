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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: обзор матча 11 декабря 2021
Панатинаикос
11.12.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
31'
Карлитос
75'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Атромитос
88'
Замена
М. Цавидас
️️️️
Л. Гальвао
Замена
М. Витал
️️️️
С. Паласиос
84'
Замена
Б. Шенкевельд
️️️️
З. Шарлия
81'
79'
Замена
D. Denic
️️️️
П. Саломон
79'
Замена
Л. Гальвао
️️️️
Х. Муньис
ГОЛ! 2:0!
С. Паласиос
75'
68'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
С. Струнгис
67'
Замена
S. Natsos
️️️️
Х. Харисис
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
66'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
65'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Маурисио
65'
58'
Желтая карточка
Х. Муньис
51'
Желтая карточка
С. Василантонопулос
Желтая карточка
Маурисио
38'
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
А. Канталапьерда
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Атромитос
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3-1-1-5
91
Бриноли
4
Фран Велес
31
Шарлия
12
Хадзитеодоридис
8
Маурисио
21
Перес
19
Вильяфаньес
10
Канталапьерда
10
Карлитос
34
Паласиос
28
Санчес
3-2-5
2
Василантонопулос
4
Струнгис
33
8
Харисис
10
Саломон
10
Муньис
5
Хацисаяс
24
10
Спиридонович
9
Кулурис
8
Маурисио
14
Александропулос
14
Александропулос
8
Маурисио
31
Шарлия
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
31
Шарлия
34
Паласиос
10
Витал
10
Витал
34
Паласиос
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
10
Саломон
8
8
10
Саломон
10
Муньис
3
Гальвао
3
Гальвао
10
Муньис
4
Струнгис
29
Бединелли
29
Бединелли
4
Струнгис
8
Харисис
28
28
8
Харисис
Гальвао
9
Цавидас
9
Цавидас
Гальвао
Остались в запасе
Панатинаикос
Атромитос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
12
Кенан Пирич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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