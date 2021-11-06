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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Атромитос
ОФИ - Атромитос: обзор матча 06 ноября 2021
ОФИ
06.11.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
7'
Ф. Дурмишай
10'
Ф. Дурмишай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Атромитос
Желтая карточка
Н. Маринакис
90'
+1
84'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
Х. Муньис
Замена
A. Nabi
️️️️
Д. Тораль
78'
71'
Замена
D. Denic
️️️️
Х. Харисис
71'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Т. Бединелли
Замена
B. Kamau
️️️️
М. ван Дуйнен
64'
Желтая карточка
А. Диамантис
61'
55'
Желтая карточка
Т. Бединелли
46'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
С. Василантонопулос
46'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
D. Castellano
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
33'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дурмишай
10'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дурмишай
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
10
Adil Nabi
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
2-4-5
4
Маринакис
15
Диамантис
38
Балояннис
29
Мельядо
8
Гальегос
21
Тораль
1
Эпасси
17
Дурмишай
7
Лабру
2
Вурос
29
ван Дуйнен
3-2-5
12
Пирич
33
2
Василантонопулос
14
Пападопулос
8
Харисис
10
Саломон
9
Кулурис
5
Хацисаяс
3
Гальвао
10
Муньис
29
Бединелли
21
Тораль
10
10
21
Тораль
29
ван Дуйнен
77
77
29
ван Дуйнен
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
8
Харисис
8
8
8
Харисис
33
14
Клонаридис
14
Клонаридис
33
10
Муньис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
10
Муньис
29
Бединелли
10
Спиридонович
10
Спиридонович
29
Бединелли
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ОФИ - Атромитос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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