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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 27 ноября 2021
Астерас
27.11.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Атромитос
7'
К. Сони
20'
А. Риера
41'
К. Сони
65'
Х. Регис
67'
Х. Регис
90+2'
А. Риера
45+3'
Х. Муньис
84'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Атромитос
ГОЛ! 6:2!
А. Риера
90'
+2
85'
Замена
Н. Атанасиу
️️️️
Х. Муньис
84'
ГОЛ! 5:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
Х. Муньис
80'
Вторая желтая
Л. Гальвао
69'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
С. Василантонопулос
68'
Замена
S. Natsos
️️️️
П. Саломон
ГОЛ! 5:1!
Х. Регис
Пас отдал
К. Сони
67'
ГОЛ! 4:1!
Х. Регис
Пас отдал
К. Сони
65'
62'
Желтая карточка
Х. Харисис
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Бенито
61'
54'
Желтая карточка
Л. Гальвао
47'
Желтая карточка
Х. Муньис
46'
Замена
D. Denic
️️️️
D. Castellano
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
Х. Муньис
Пас отдал
Э. Кулурис
ГОЛ! 3:0!
К. Сони
Пас отдал
J. Luis Valiente Gimenez
41'
40'
Желтая карточка
П. Саломон
ГОЛ! 2:0!
А. Риера
Пас отдал
Д. Кармона
20'
Замена
А. Риера
️️️️
Сито
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Сони
Пас отдал
Ф. Альварес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
8
Dorde Denic
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
1-1-5
2
Кармона
6
8
40
Сито
10
Сони
7
Тилика
24
Альварес
3-2-2-4
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
33
4
Струнгис
14
Пападопулос
10
Саломон
8
Харисис
9
Кулурис
3
Гальвао
1
Янниотис
10
Муньис
40
Сито
23
Риера
23
Риера
40
Сито
22
Бенито
20
Регис
20
Регис
22
Бенито
33
8
8
33
10
Муньис
3
Атанасиу
3
Атанасиу
10
Муньис
10
Саломон
28
28
10
Саломон
2
Василантонопулос
10
Спиридонович
10
Спиридонович
2
Василантонопулос
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
12
Кенан Пирич
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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