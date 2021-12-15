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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Олимпиакос
Атромитос - Олимпиакос: обзор матча 15 декабря 2021
Атромитос
15.12.2021, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
36'
Ю. Эль-Араби (П)
50'
Ю. Эль-Араби
62'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Олимпиакос
90'
Желтая карточка
А. Андруцос
Замена
М. Цавидас
️️️️
Э. Кулурис
84'
76'
Замена
А. Андруцос
️️️️
О. Рябчук
72'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
71'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
Т. Бединелли
️️️️
С. Спиридонович
66'
65'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Р. Лопеш
Замена
К. Кивракидис
️️️️
С. Василантонопулос
65'
65'
Замена
М. Камара
️️️️
Я. М'Вила
62'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ю. Эль-Араби
50'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Камара
Замена
Х. Муньис
️️️️
D. Denic
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
К. Пападопулос
34'
Желтая карточка
S. Natsos
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
3-2-5
12
Пирич
2
Василантонопулос
14
Пападопулос
33
8
Харисис
8
10
Спиридонович
5
Хацисаяс
24
28
9
Кулурис
4-1-1-3-1
31
Вацлик
70
Лала
19
Папастатопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
41
Бухалакис
9
Лопеш
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
9
Кулурис
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кулурис
10
Спиридонович
29
Бединелли
29
Бединелли
10
Спиридонович
8
10
Муньис
10
Муньис
8
5
Рябчук
14
Андруцос
14
Андруцос
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
2
Камара
6
М'Вила
9
Лопеш
10
Родригеш
10
Родригеш
9
Лопеш
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Атромитос
Олимпиакос
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Атромитос - Олимпиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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