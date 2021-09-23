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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 23 сентября 2021
Волос
23.09.2021, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
59'
К. Росеро
90'
Т. ван Верт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Атромитос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. ван Верт
90'
88'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
С. Василантонопулос
87'
Желтая карточка
С. Струнгис
Замена
A. Soares
️️️️
П. Фернандес
84'
72'
Замена
Н. Атанасиу
️️️️
П. Саломон
Замена
С. Нинис
️️️️
К. Росеро
67'
Желтая карточка
Ф. Феррари
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Росеро
Пас отдал
Т. ван Верт
59'
Желтая карточка
Ф. Грильо
51'
49'
Желтая карточка
Э. Кулурис
Желтая карточка
Э. Пурита
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
37
Фаусто Грильо
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
12
Матиц Котник
ВР
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
4-5
55
Клейман
4
Пурита
26
Феррари
6
Цоканис
4
22
Фернандес
7
Росеро
9
ван Верт
7
Бартоло
37
Грильо
4-2-4
12
Пирич
4
Струнгис
14
Пападопулос
33
2
Василантонопулос
10
Саломон
8
9
Кулурис
10
Муньис
23
Коцопулос
10
Спиридонович
22
Фернандес
6
6
22
Фернандес
7
Росеро
11
Нинис
11
Нинис
7
Росеро
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
10
Саломон
3
Атанасиу
3
Атанасиу
10
Саломон
Остались в запасе
Волос
Атромитос
12
Матиц Котник
ВР
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
35
Христос Мандас
ВР
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Волос - Атромитос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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