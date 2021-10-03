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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС
Атромитос - ПАС: обзор матча 03 октября 2021
Атромитос
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
6'
В. Клонаридис
90+1'
А. Мендес Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС
90'
+5
Замена
А. Лиасос
️️️️
А. Мендес Морейра
Замена
Х. Муньис
️️️️
С. Василантонопулос
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Мендес Морейра
83'
Желтая карточка
F. Brener
82'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Р. Эррамуспе
79'
Желтая карточка
М. Салиакас
Замена
К. Коцопулос
️️️️
Э. Кулурис
75'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
В. Клонаридис
75'
65'
Замена
F. Brener
️️️️
J. Schneider
Замена
S. Natsos
️️️️
А. Карталис
61'
14'
Желтая карточка
Я. Каргас
ГОЛ! 1:0!
В. Клонаридис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
3-2-5
12
Пирич
2
Василантонопулос
14
Пападопулос
33
10
Саломон
8
14
Клонаридис
9
Кулурис
7
Карталис
3
Гальвао
5
Хацисаяс
2-1-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
28
Домингес
4
Каргас
0
9
Переа
20
Мендес Морейра
5
Эррамуспе
7
Карталис
28
28
7
Карталис
2
Василантонопулос
10
Муньис
10
Муньис
2
Василантонопулос
14
Клонаридис
29
Бединелли
29
Бединелли
14
Клонаридис
9
Кулурис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
9
Кулурис
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
8
Лиасос
20
Мендес Морейра
33
0
0
33
11
Лолис
11
Лолис
Остались в запасе
Атромитос
ПАС
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Атромитос - ПАС
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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