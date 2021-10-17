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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Атромитос
АЕК - Атромитос: обзор матча 17 октября 2021
АЕК
17.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Атромитос
24'
С. Араухо
78'
С. Цубер (П)
80'
О. Враньеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Атромитос
85'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
В. Клонаридис
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Араухо
84'
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Симойш
83'
ГОЛ! 3:0!
О. Враньеш
Пас отдал
П. Манталос
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Цубер
78'
69'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
Э. Кулурис
69'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Х. Муньис
67'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Д. Шиманьски
67'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Гарсия
67'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
47'
Желтая карточка
О. Враньеш
36'
Замена
П. Манталос
️️️️
Д. Йевтич
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
Пас отдал
Л. Гарсия
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
3-4-3
23
Станкович
12
Рота
5
Мохаммади
22
Враньеш
7
Цубер
8
Симойш
7
Йевтич
4
Шиманьски
24
Митоглу
21
Араухо
99
Гарсия
3-2-5
12
Пирич
2
Василантонопулос
33
4
Струнгис
10
Саломон
8
3
Гальвао
5
Хацисаяс
14
Клонаридис
10
Муньис
9
Кулурис
4
Шиманьски
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
4
Шиманьски
99
Гарсия
39
Амрабат
39
Амрабат
99
Гарсия
7
Йевтич
20
Манталос
20
Манталос
7
Йевтич
8
Симойш
28
Шахов
28
Шахов
8
Симойш
21
Араухо
17
Ансарифард
17
Ансарифард
21
Араухо
9
Кулурис
29
Бединелли
29
Бединелли
9
Кулурис
14
Клонаридис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
14
Клонаридис
10
Муньис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
10
Муньис
Остались в запасе
АЕК
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
Главный тренер
Марко Николич
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
Остались в запасе
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча АЕК - Атромитос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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