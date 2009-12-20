|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2010
|1' -46'
|Лион (Лион)
|3:0
|Монако (Монако)
|08.05.2010
|1' -87'
|Монако (Монако)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|05.05.2010
|1' -75'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|27.04.2010
|1' -78'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|18.04.2010
|1' -72'
|Лилль (Лилль)
|4:0
|Монако (Монако)
|10.04.2010
|66' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|03.04.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Монако (Монако)
|29.03.2010
|1' -65'
|Монако (Монако)
|0:0
|Осер (Осер)
|20.02.2010
|70' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Монако (Монако)
|20.12.2009
|74' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.12.2009
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|21.11.2009
|74' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Монако (Монако)
|26.09.2009
|86' -90'
|Монако (Монако)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|13.09.2009
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.08.2009
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Монако (Монако)
|08.08.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)