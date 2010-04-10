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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Валансьен
Монако - Валансьен: обзор матча 10 апреля 2010
Монако
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
61'
Нене
78'
М. Маазу
37'
М. Бишевац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Валансьен
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
Ж. Госсо
️️️️
Л. Аруна
Замена
Г. Пужоль
️️️️
М. Самасса
ГОЛ! 2:1!
М. Маазу
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Ж. Одель
Замена
Х. Пабло Пино
️️️️
П. Чу-Юн
ГОЛ! 1:1!
Нене
Желтая карточка
М. Маазу
Замена
М. Маазу
️️️️
Д. Траоре
Желтая карточка
Р. Матер
ГОЛ! 0:1!
М. Бишевац
Желтая карточка
В. Муратори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
3-2-4-1
16
Руффье
13
Траоре
63
Н'Кулу
20
Модесто
26
Муратори
27
Монгонгю
12
Нене
25
Аруна
6
Мангани
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
3-2-3-2
30
Пеннето
13
Бонг
4
Бишевац
5
Ангуа
25
Матер
6
Дюкортью
20
Кадир
6
Гомис
28
Данич
16
Самасса
2
Одель
25
Аруна
19
Госсо
19
Госсо
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
99
Пино
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
13
Траоре
22
Маазу
22
Маазу
13
Траоре
2
Одель
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
2
Одель
16
Самасса
28
Пужоль
28
Пужоль
16
Самасса
6
Дюкортью
33
Шебо
33
Шебо
6
Дюкортью
Остались в запасе
Монако
Валансьен
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Монако - Валансьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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