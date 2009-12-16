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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 16 декабря 2009
Монако
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
20'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
Желтая карточка
П. Чу-Юн
Желтая карточка
А. Теттей
Замена
И. Лоло
️️️️
А. Алонсо
Замена
Й. Леко
️️️️
Й. Молло
Замена
И. Бангура
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
А. Теттей
️️️️
Б. Шейру
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Сов
ГОЛ! 1:0!
П. Чу-Юн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
0
Бруно Шейру
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3-2-4-1
16
Руффье
28
Пюйгренье
20
Модесто
63
Н'Кулу
13
Траоре
27
Монгонгю
12
Нене
89
Молло
19
Госсо
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
4-1-3-1-1
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
29
Данзе
13
Ханссон
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
0
Шейру
12
Марво
17
Сов
8
Алонсо
5
Лоло
5
Лоло
8
Алонсо
89
Молло
27
Леко
27
Леко
89
Молло
0
Шейру
6
Теттей
6
Теттей
0
Шейру
17
Сов
7
Бриан
7
Бриан
17
Сов
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
Остались в запасе
Монако
Ренн
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монако - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Луи II
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