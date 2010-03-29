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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Осер
Монако - Осер: обзор матча 29 марта 2010
Монако
29.03.2010, понедельник, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Осер
Замена
Р. Конту
️️️️
И. Йелень
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Ндинга
Травма
Д. Ндинга
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
М. Маазу
️️️️
Х. Пабло Пино
16'
Желтая карточка
Д. Олиеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Осер
16
Оливье Сорен
(К)
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
15
Дариуш Дудка
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
4-4-1-1
16
Руффье
13
Траоре
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
20
Модесто
12
Нене
6
Мангани
15
Перес
8
Алонсо
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
4-4-1-1
16
Сорен
2
Ангбар
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
14
Олиеч
15
Дудка
88
Ндинга
23
Бирса
21
Никулаэ
27
Йелень
99
Пино
22
Маазу
22
Маазу
99
Пино
88
Ндинга
25
Шафни
25
Шафни
88
Ндинга
27
Йелень
18
Конту
18
Конту
27
Йелень
Остались в запасе
Монако
Осер
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
10
Александр Ликата
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
10
Александр Ликата
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Монако - Осер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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