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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 03 апреля 2010
Монпелье
03.04.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
Замена
М. Маазу
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
К. Аит-Фана
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
С. Женешам
Желтая карточка
С. Монгонгю
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Д. Траоре
15'
Желтая карточка
И. Лоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
(К)
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ПП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
63
Николя Н'Кулу
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ЦП
25
Лукман Аруна
ПП
99
Хуан Пабло Пино
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Монпелье
1
Йоханн Каррассо
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
2
Янга-Мбива
4
Спахич
4
Эль-Каутари
6
Марво
14
Пито
8
Коста
19
Женешам
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
4-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
5
Лоло
28
Пюйгренье
13
Траоре
25
Аруна
15
Перес
8
Алонсо
63
Н'Кулу
30
Пак Чу-Юн
99
Пино
18
Аит-Фана
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Аит-Фана
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
30
Пак Чу-Юн
22
Маазу
22
Маазу
30
Пак Чу-Юн
Остались в запасе
Монпелье
Монако
1
Йоханн Каррассо
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монпелье - Монако
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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