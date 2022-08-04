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    Михай Бордеяну - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Михай
    Фамилия Бордеяну
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1991 (31 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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