Михай Бордеяну - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Бордеяну
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1991 (31 год)
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Бордеяну
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1991 (31 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|Лацио (Рим)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.11.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|85' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|15.09.2022
|56' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|73' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|27.07.2022
|1' -90'
|Интер (Эскальдес)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|21.07.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|3:0
|Интер (Эскальдес)