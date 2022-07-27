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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Интер - ЧФР Клуж
Интер - ЧФР Клуж: обзор матча 27 июля 2022
Интер
27.07.2022, среда, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
ЧФР Клуж
21'
G. Soldevila
51'
Ч. Деяк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - ЧФР Клуж
Замена
Ж. Рубио
️️️️
V. Martínez
87'
81'
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Колингер
81'
Замена
️️️️
Роджер
Замена
С. Морено
️️️️
J. Roca Grau
77'
66'
Замена
К. Мухар
️️️️
Ч. Деяк
66'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Г. Дебелюх
Вторая желтая
И. Лима
61'
61'
Желтая карточка
Д. Колингер
Желтая карточка
И. Лима
57'
Желтая карточка
A. Gallego
56'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Деяк
46'
Желтая карточка
Г. Дебелюх
45'
+2
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
ГОЛ! 1:0!
G. Soldevila
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Adriá Fernandez
ВР
20
Рохер Марсе
ЦЗ
48
Chete
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
8
Victor Martínez
ЦП
19
Sascha Andreu
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
0
A. Cabrera
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
10
Ángel de la Torre
ЦФ
49
Adria Gallego
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
11
Роджер
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Интер
13
Jesús Coca
ВР
23
Жорди Рубио
ЦЗ
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Jordi Betriu
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
3-1-5
1
20
Марсе
48
6
Лима
8
0
49
10
23
7
3-1-2-1-3
34
Балградян
45
Камора
33
Буркэ
23
Маня
40
Квек
10
Деяк
37
Бордеяну
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
20
Колингер
11
Роджер
8
23
Рубио
23
Рубио
8
23
11
Морено
11
Морено
23
20
Колингер
47
Браун
47
Браун
20
Колингер
10
Деяк
73
Мухар
73
Мухар
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
7
Бетанкор
7
Бетанкор
27
Дебелюх
Остались в запасе
Интер
ЧФР Клуж
13
Jesús Coca
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Jordi Betriu
ЦФ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Остались в запасе
13
Jesús Coca
ВР
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Jordi Betriu
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча Интер - ЧФР Клуж
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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