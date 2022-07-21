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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Интер
ЧФР Клуж - Интер: обзор матча 21 июля 2022
ЧФР Клуж
21.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Интер
5'
Х. Бетанкор (П)
38'
Г. Дебелюх
84'
R. Feher (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Интер
Замена
Э. Йебоа
️️️️
Г. Дебелюх
89'
Замена
К. Мухар
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
R. Feher
84'
Замена
Ю. Матиас
️️️️
Д. Колингер
77'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Х. Бетанкор
68'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
50'
50'
Желтая карточка
G. Soldevila
Замена
К. Петрила
️️️️
А. Паун-Александру
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Дебелюх
Пас отдал
Х. Бетанкор
38'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
11'
5'
Желтая карточка
R. Feher
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Бетанкор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
20
Денис Колингер
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Интер
49
Adria Gallego
ЦФ
4
Raul Feher
ЦФ
4
Ivan De Nova
ЦФ
0
A. Cabrera
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Интер
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Jordi Betriu
ЦФ
4-1-1-1-3
34
Балградян
23
Маня
45
Камора
33
Буркэ
19
Аджей-Боатенг
40
Квек
10
Деяк
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
7
Бетанкор
20
Колингер
5
4
7
23
0
4
20
Колингер
44
Матиас
44
Матиас
20
Колингер
7
Бетанкор
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
7
Бетанкор
19
Аджей-Боатенг
73
Мухар
73
Мухар
19
Аджей-Боатенг
10
Паун-Александру
10
Петрила
10
Петрила
10
Паун-Александру
27
Дебелюх
99
Йебоа
99
Йебоа
27
Дебелюх
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Интер
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Jordi Betriu
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Остались в запасе
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
14
Хесус Рубио
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
11
Jordi Betriu
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Статистика матча ЧФР Клуж - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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