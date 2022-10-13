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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Славия
ЧФР Клуж - Славия: обзор матча 13 октября 2022
ЧФР Клуж
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 4 тур
2 : 0
Завершен
Славия
11'
Ч. Деяк (П)
84'
Ю. Матиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Славия
90'
Желтая карточка
А. Усу
90'
Желтая карточка
Л. Масопуст
Замена
О. Хобан
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
89'
Замена
К. Петрила
️️️️
Роджер
89'
86'
Замена
️️️️
Х. Тьехи
86'
Замена
М. Юрасек
️️️️
М. Усор
ГОЛ! 2:0!
Ю. Матиас
Пас отдал
Роджер
84'
Желтая карточка
Л. Квек
83'
Замена
С. Малеле
️️️️
Э. Йебоа
78'
76'
Желтая карточка
О. Дорли
Желтая карточка
Э. Йебоа
73'
70'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
И. Траоре
70'
Замена
Эвертон
️️️️
Т. Качараба
67'
Желтая карточка
И. Траоре
Замена
К. Браун
️️️️
Р. Джанга
65'
59'
Замена
О. Лингр
️️️️
Й. Сор
Замена
Л. Квек
️️️️
Ч. Деяк
46'
45'
Желтая карточка
Д. Юрасек
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Деяк
11'
10'
Желтая карточка
П. Олаинка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Роджер
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
32
Эвертон
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
49
Адам Пудил
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Скуффет
20
Колингер
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
44
Матиас
23
Маня
10
Деяк
73
Мухар
11
Роджер
32
Джанга
99
Йебоа
2-1-3-3-1
1
Колар
33
Качараба
4
Усу
4
Тьехи
12
Траоре
39
Юрасек
19
Дорли
11
Сор
8
Усор
99
Олаинка
11
Тецл
32
Джанга
47
Браун
47
Браун
32
Джанга
10
Деяк
40
Квек
40
Квек
10
Деяк
19
Аджей-Боатенг
28
Хобан
28
Хобан
19
Аджей-Боатенг
11
Роджер
10
Петрила
10
Петрила
11
Роджер
99
Йебоа
11
Малеле
11
Малеле
99
Йебоа
11
Сор
32
Лингр
32
Лингр
11
Сор
12
Траоре
8
Масопуст
8
Масопуст
12
Траоре
33
Качараба
32
Эвертон
32
Эвертон
33
Качараба
8
Усор
31
Юрасек
31
Юрасек
8
Усор
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Славия
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
31
Ян Сиротник
ВР
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
49
Адам Пудил
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ЧФР Клуж - Славия
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
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- : -
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0 : 0
08.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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