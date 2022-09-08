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Лига конференций 2026/2027
Балкани - ЧФР Клуж
Балкани - ЧФР Клуж: обзор матча 08 сентября 2022
Балкани
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
65'
А. Тачи
90+1'
Ю. Матиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - ЧФР Клуж
90'
+5
Желтая карточка
Э. Йебоа
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ю. Матиас
89'
Желтая карточка
Ю. Матиас
86'
Замена
С. Бус
️️️️
Л. Квек
Замена
Л. Бектеши
️️️️
К. Зиба
79'
Замена
️️️️
М. Кореница
75'
73'
Замена
М. Бордеяну
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
73'
Замена
К. Петрила
️️️️
Ч. Деяк
ГОЛ! 1:0!
А. Тачи
65'
62'
Замена
С. Малеле
️️️️
Роджер
51'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
46'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
Желтая карточка
Л. Деллова
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
20
Астрит Тачи
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
11
Назми Грипши
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
11
Роджер
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
4-1-1-3-1
77
Фрашери
20
Тачи
5
Деллова
32
Яшаника
2
Тачи
14
Эмерллаху
10
Зиба
7
Красники
11
Грипши
7
Кореница
7
Ррахмани
3-3-2-1-1
1
Скуффет
45
Камора
33
Буркэ
44
Матиас
47
Браун
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
10
Хаммершой-Мистрати
11
Роджер
99
Йебоа
10
Зиба
28
Бектеши
28
Бектеши
10
Зиба
10
Хаммершой-Мистрати
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
10
Хаммершой-Мистрати
19
Аджей-Боатенг
37
Бордеяну
37
Бордеяну
19
Аджей-Боатенг
10
Деяк
10
Петрила
10
Петрила
10
Деяк
40
Квек
19
Бус
19
Бус
40
Квек
11
Роджер
11
Малеле
11
Малеле
11
Роджер
Остались в запасе
Балкани
ЧФР Клуж
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
23
Леонит Абази
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
99
Альбин Бериша
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Балкани - ЧФР Клуж
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Сува Река Сити
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