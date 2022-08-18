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Лига конференций 2026/2027
Марибор - ЧФР Клуж
Марибор - ЧФР Клуж: обзор матча 18 августа 2022
Марибор
18.08.2022, четверг, 21:15
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марибор - ЧФР Клуж
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Матиас
90'
+2
Желтая карточка
А. Буркэ
Замена
М. Лаушич
️️️️
М. Божич
88'
88'
Замена
К. Петрила
️️️️
Роджер
88'
Замена
О. Хобан
️️️️
Л. Квек
Замена
Р. Ширк
️️️️
Р. Батурина
76'
46'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Х. Бетанкор
30'
Замена
К. Мухар
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
14'
Желтая карточка
К. Маня
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
6
Лука Ускокович
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
77
Иван Брнич
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
6
Альяж Антолин
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
97
Tine Čuk
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
11
Роджер
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Марибор
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
91
Марин Лаушич
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Бергсен
25
Карич
6
Ускокович
20
Сикошек
29
Зинич
44
Видакович
17
Божич
6
Антолин
77
Брнич
97
9
Батурина
3-3-1-1-2
1
Скуффет
33
Буркэ
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
40
Квек
44
Матиас
10
Деяк
11
Роджер
99
Йебоа
7
Бетанкор
17
Божич
91
Лаушич
91
Лаушич
17
Божич
9
Батурина
13
Ширк
13
Ширк
9
Батурина
7
Бетанкор
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
7
Бетанкор
40
Квек
28
Хобан
28
Хобан
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
73
Мухар
73
Мухар
19
Аджей-Боатенг
11
Роджер
10
Петрила
10
Петрила
11
Роджер
Остались в запасе
Марибор
ЧФР Клуж
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
34
Кристиан Балградян
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ВР
59
Само Придгар
ВР
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
42
Вид Кодерман
ЛЗ
7
Рок Кронаветер
ЦП
24
Рок Махер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Марибор - ЧФР Клуж
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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