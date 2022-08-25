Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Марибор
ЧФР Клуж - Марибор: обзор матча 25 августа 2022
ЧФР Клуж
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Марибор
90'
Л. Квек
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Марибор
Замена
К. Мухар
️️️️
Э. Йебоа
90'
+7
Замена
Роджер
️️️️
К. Петрила
90'
+4
90'
+3
Замена
Ж. Випотник
️️️️
А. Зинич
ГОЛ! 1:0!
Л. Квек
90'
Желтая карточка
А. Паун-Александру
80'
77'
Желтая карточка
Г. Сикошек
72'
Замена
Р. Ширк
️️️️
Р. Батурина
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Х. Бетанкор
70'
Желтая карточка
Э. Йебоа
63'
54'
Желтая карточка
Р. Кронаветер
3'
Желтая карточка
А. Зинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Марибор
81
Менно Бергсен
ВР
6
Лука Ускокович
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
17
Марко Божич
ЛП
77
Иван Брнич
ЛВ
44
Владан Видакович
ОП
6
Альяж Антолин
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Роджер
АП
11
Сефас Малеле
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Марибор
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
24
Рок Махер
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
91
Марин Лаушич
АП
97
Tine Čuk
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
13
Рок Ширк
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Скуффет
44
Матиас
33
Буркэ
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
40
Квек
23
Маня
10
Деяк
10
Петрила
99
Йебоа
7
Бетанкор
4-1-3-1-1
81
Бергсен
29
Зинич
25
Карич
20
Сикошек
6
Ускокович
44
Видакович
6
Антолин
20
Репас
17
Божич
77
Брнич
9
Батурина
7
Бетанкор
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
7
Бетанкор
99
Йебоа
73
Мухар
73
Мухар
99
Йебоа
10
Петрила
11
Роджер
11
Роджер
10
Петрила
29
Зинич
9
Випотник
9
Випотник
29
Зинич
9
Батурина
13
Ширк
13
Ширк
9
Батурина
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Марибор
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
24
Рок Махер
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
91
Марин Лаушич
АП
97
Tine Čuk
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Остались в запасе
59
Само Придгар
ВР
52
Марко Залокар
ВР
42
Вид Кодерман
ЛЗ
3
Игнасио Гуеррико
ЛЗ
32
Неманья Митрович
ЦЗ
24
Рок Махер
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
91
Марин Лаушич
АП
97
Tine Čuk
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча ЧФР Клуж - Марибор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Марибор
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
Новости команд
Все
ЧФР Клуж
Марибор
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
19 февраля
4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
28 января
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+