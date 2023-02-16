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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лацио - ЧФР Клуж
Лацио - ЧФР Клуж: обзор матча 16 февраля 2023
Лацио
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
45+4'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лацио - ЧФР Клуж
82'
Замена
Р. Джанга
️️️️
Э. Йебоа
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
82'
79'
Желтая карточка
О. Хобан
61'
Замена
О. Хобан
️️️️
К. Мухар
Замена
А. Марушич
️️️️
Э. Хюсай
60'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
60'
Желтая карточка
Э. Хюсай
49'
46'
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
46'
Замена
К. Петрила
️️️️
Ч. Деяк
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Андерсон
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Матиас
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
43'
41'
Желтая карточка
Б. Аджей-Боатенг
Желтая карточка
М. Дзакканьи
39'
Замена
М. Хила
️️️️
М. Антонио
18'
Красная карточка
Патрик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
28
Овидиу Хобан
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
4-3-2-1
81
Максимиану
4
Хюсай
4
Патрик
16
Казале
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
15
Весино
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-2-1-1
1
Скуффет
33
Буркэ
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
44
Матиас
10
Деяк
73
Мухар
7
Красники
99
Йебоа
8
Антонио
34
Хила
34
Хила
8
Антонио
4
Хюсай
77
Марушич
77
Марушич
4
Хюсай
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
19
Аджей-Боатенг
40
Квек
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
73
Мухар
28
Хобан
28
Хобан
73
Мухар
10
Деяк
10
Петрила
10
Петрила
10
Деяк
99
Йебоа
32
Джанга
32
Джанга
99
Йебоа
Остались в запасе
Лацио
ЧФР Клуж
98
Федерико Магро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
34
Кристиан Балградян
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Лацио - ЧФР Клуж
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
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Италия. Серия А, 12 тур
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3 : 0
21.11.2026
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08.11.2026
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Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
ЧФР Клуж
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- : -
28.11.2026
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ЧФР Клуж
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0 : 0
08.11.2026
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ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
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