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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Лацио
ЧФР Клуж - Лацио: обзор матча 23 февраля 2023
ЧФР Клуж
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Лацио
Замена
К. Петрила
️️️️
Э. Красники
84'
Замена
К. Браун
️️️️
К. Маня
84'
Замена
Э. Йебоа
️️️️
Р. Джанга
84'
Замена
О. Хобан
️️️️
Ч. Деяк
78'
Вторая желтая
К. Мухар
77'
76'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Альберто
Замена
Д. Бирлигеа
️️️️
С. Малеле
70'
66'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Л. Ромеро
Желтая карточка
Л. Квек
59'
Желтая карточка
Ч. Деяк
55'
37'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
К. Мухар
36'
14'
Желтая карточка
Н. Казале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
8
Алин Фика
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
11
Даниэл Бирлигеа
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
15
Романо Флориани
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-1-2-1-2
1
Скуффет
23
Маня
33
Буркэ
45
Камора
20
Колингер
40
Квек
10
Деяк
73
Мухар
7
Красники
32
Джанга
11
Малеле
4-2-3-1
81
Максимиану
4
Хюсай
34
Хила
16
Казале
29
Лаццари
15
Весино
19
Башич
18
Альберто
15
Ромеро
7
Андерсон
9
Иммобиле
23
Маня
47
Браун
47
Браун
23
Маня
10
Деяк
28
Хобан
28
Хобан
10
Деяк
7
Красники
10
Петрила
10
Петрила
7
Красники
32
Джанга
99
Йебоа
99
Йебоа
32
Джанга
11
Малеле
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
11
Малеле
18
Альберто
32
Катальди
32
Катальди
18
Альберто
15
Ромеро
22
Кансельери
22
Кансельери
15
Ромеро
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Лацио
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
49
Иван Проведель
ВР
15
Романо Флориани
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
15
Романо Флориани
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча ЧФР Клуж - Лацио
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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