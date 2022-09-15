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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Сивасспор
ЧФР Клуж - Сивасспор: обзор матча 15 сентября 2022
ЧФР Клуж
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сивасспор
28'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Сивасспор
Желтая карточка
А. Буркэ
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
85'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
84'
Замена
Д. Османпаша
️️️️
К. Ангильский
Замена
С. Бус
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
78'
Замена
К. Браун
️️️️
К. Маня
78'
Замена
С. Малеле
️️️️
Р. Джанга
69'
Желтая карточка
Камора
60'
57'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Муса
Замена
М. Бордеяну
️️️️
К. Петрила
56'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
Ч. Деяк
56'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Градель
18'
Желтая карточка
У. Чифтци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
11
Роджер
АП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-2-2-1-2
1
Скуффет
45
Камора
44
Матиас
33
Буркэ
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
10
Деяк
73
Мухар
10
Петрила
32
Джанга
99
Йебоа
4-3-1-2
35
Вурал
7
Палули
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Гутас
6
Ульвестад
10
Градель
8
Харисис
7
Муса
19
Ангильский
91
Саба
10
Деяк
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
10
Деяк
23
Маня
47
Браун
47
Браун
23
Маня
10
Петрила
37
Бордеяну
37
Бордеяну
10
Петрила
19
Аджей-Боатенг
19
Бус
19
Бус
19
Аджей-Боатенг
32
Джанга
11
Малеле
11
Малеле
32
Джанга
19
Ангильский
88
Османпаша
88
Османпаша
19
Ангильский
7
Муса
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Муса
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Сивасспор
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
11
Роджер
АП
Главный тренер
Дан Петреску
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
11
Роджер
АП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча ЧФР Клуж - Сивасспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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