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Карл Старфельт
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€ 4,50 млн
Карл Старфельт - новости
Сельта
1 июня 1995 (31), Стокгольм
#2 | Защитник
185 см
Швеция
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Новости
Трансферы
«Спартак» готовит предложение по бывшему защитнику «Рубина»
2023.07.24 12:42
3
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Видео
Старфельт перешел из «Рубина» в «Селтик»
2021.07.21 20:43
4
«Глупо скрывать». «Рубин» подтвердил переговоры с «Селтиком» по Старфельту
2021.07.15 00:27
«Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов
2021.07.14 11:04
4
«Селтик» интересуется защитником «Рубина» Старфельтом
2021.07.06 18:59
Фото
«Рубин» продлил контракт с защитником Старфельтом до конца сезона-2023/24
2021.02.16 21:34
«Рубин» намерен продлить контракт со Старфельтом
2021.02.15 21:43
Защитник «Рубина» Старфельт заразился коронавирусом
2020.11.16 08:23
1
Товарищеский матч. Дания обыграла Швецию; Абильгор, Ларссон, Старфельт вышли на поле
2020.11.11 23:34
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Ларссон, Берг, Классон – в сборной Швеции на ноябрьские матчи
2020.11.05 00:16
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Ларссон выйдет в стартовом составе Швеции в матче с Россией
2020.10.07 18:29
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