«Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов

Защитник «Рубина» Карл Старфельт перейдет в «Селтик».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит 5 миллионов евро.

Шотландский клуб в ближайшее время объявит о переходе 26-летнего шведского игрока.