«Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов

Нормально. взяли за лям вроде. Потихоньку решают проблему перебора легионеров. Да и деньги как всегда нужны.
Защитник «Рубина» Карл Старфельт перейдет в «Селтик».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит 5 миллионов евро.
Шотландский клуб в ближайшее время объявит о переходе 26-летнего шведского игрока.
- «Рубин» купил Старфельта в 2019 году за 1 миллион евро.
- Сейчас футболист стоит 3 миллиона.
- В прошлом сезоне Старфельт забил 3 гола в 29 матчах РПЛ.