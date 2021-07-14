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    «Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов

    Защитник «Рубина» Карл Старфельт перейдет в «Селтик».

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит 5 миллионов евро.

    Шотландский клуб в ближайшее время объявит о переходе 26-летнего шведского игрока.

    • «Рубин» купил Старфельта в 2019 году за 1 миллион евро.
    • Сейчас футболист стоит 3 миллиона.
    • В прошлом сезоне Старфельт забил 3 гола в 29 матчах РПЛ.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    14.07.2021 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 июля 2021, 19:18

      Нормально. взяли за лям вроде. Потихоньку решают проблему перебора легионеров. Да и деньги как всегда нужны.

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    • ...
      Рейтинг: +830

      Solist345345 14 июля 2021, 17:30

      В принципе, сделка хороша.

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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 14 июля 2021, 11:27

      А зачем? :/

      0
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Cromathaar 14 июля 2021, 11:48

      За Игнальева Ваню надо 7 лямов что потратили отбивать как то

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