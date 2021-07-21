Старфельт перешел из «Рубина» в «Селтик»

Наверняка продали с выгодой. Молодцы!
Защитник Карл Старфельт покидает «Рубин». Швед продолжит карьеру в «Селтике», который выступает в Лиге чемпионов.
«Мы благодарим его за время, проведeнное в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе!» – написали казанцы.
- «Рубин» купил Старфельта в 2019 году за 1 миллион евро.
- Сейчас футболист стоит 3 миллиона.
- В прошлом сезоне Старфельт забил 3 гола в 29 матчах РПЛ.
Last Dance (Tatar version) pic.twitter.com/iMbbpbbfuj— «Рубин» Казань (@fcrk) July 21, 2021