Старфельт перешел из «Рубина» в «Селтик»

Защитник Карл Старфельт покидает «Рубин». Швед продолжит карьеру в «Селтике», который выступает в Лиге чемпионов.

«Мы благодарим его за время, проведeнное в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе!» – написали казанцы.