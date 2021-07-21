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    Старфельт перешел из «Рубина» в «Селтик»

    Защитник Карл Старфельт покидает «Рубин». Швед продолжит карьеру в «Селтике», который выступает в Лиге чемпионов.

    «Мы благодарим его за время, проведeнное в «Рубине», и желаем ему успехов в новом клубе!» – написали казанцы.

    • «Рубин» купил Старфельта в 2019 году за 1 миллион евро.
    • Сейчас футболист стоит 3 миллиона.
    • В прошлом сезоне Старфельт забил 3 гола в 29 матчах РПЛ.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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    21.07.2021 20:43
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