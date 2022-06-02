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    Карл Старфельт - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Карл
    Фамилия Старфельт
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сент-Миррен 1:5 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 90' Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    05.02.2023 1' - 90' Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Швеция 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2022 1' -45' Словения 0:2 Швеция
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