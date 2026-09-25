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Сельта
Карл Старфельт
Статистика
€ 4,50 млн
Карл Старфельт - статистика
Сельта
1 июня 1995 (31), Стокгольм
#2 | Защитник
185 см
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
1' - 63'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
57'
77'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Лига Европы 2026/2027
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Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
57'
77'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
52' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
Был в запасе
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