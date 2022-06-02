Карл Старфельт - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Старфельт
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Старфельт
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сент-Миррен
|1:5
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур