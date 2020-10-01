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    Ларссон выйдет в стартовом составе Швеции в матче с Россией

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил стартовый состав национальной команды на завтрашний товарищеский матч с Россией.

    В стартовом составе шведов выйдет нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и защитник «Рубина» Карл Старфельт.

    Полностью стартовый состав сборной Швеции выглядит так: Джонссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Д. Ларссон, Исак.

    • Россия и Швеция сыграют завтра на «ВЭБ-Арене».
    • Начало игры – в 19:15 по Москве.

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    Источник: Шведский футбольный союз

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