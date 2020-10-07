Ларссон выйдет в стартовом составе Швеции в матче с Россией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон огласил стартовый состав национальной команды на завтрашний товарищеский матч с Россией.
В стартовом составе шведов выйдет нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и защитник «Рубина» Карл Старфельт.
Полностью стартовый состав сборной Швеции выглядит так: Джонссон, Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон, С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема, Д. Ларссон, Исак.
- Россия и Швеция сыграют завтра на «ВЭБ-Арене».
- Начало игры – в 19:15 по Москве.
Источник: Шведский футбольный союз