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Сандерленд
Вильсон Изидор
Новости
€ 18 млн
Вильсон Изидор - новости
Сандерленд
27 августа 2000 (26), Ренн
#18 | Нападающий
180 см
Гаити
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Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Один экс-игрок РПЛ попал в заявку Гаити на ЧМ-2026
15 мая
С «Зенитом» расплатились за трансфер, состоявшийся 14 месяцев назад
10 апреля
1
Экс-футболист «Зенита» и «Локомотива» сменил гражданство ради игры на ЧМ-2026
19 марта
2
АПЛ. Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в Лондоне (2:1)
2025.10.25 18:57
5
Экс-форвард «Зенита» забил в сезоне АПЛ больше, чем Салах
2025.08.31 10:51
6
Экс-зенитовец Изидор впервые забил в АПЛ
2025.08.17 12:10
Определен победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
2025.05.25 00:55
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
Медведев – о платежах за Изидора: «Только картошку покупают сразу»
2025.02.06 16:30
4
«Зенит» продал Изидора в 1,5 раза дороже, чем купил у «Локомотива»
2025.02.04 15:00
11
Реакция фанатов «Зенита» на продажу Изидора
2025.02.03 09:17
1
Обращение Изидора к фанатам «Зенита»
2025.02.01 19:44
3
«Зенит» объявил о продаже Изидора
2025.02.01 15:40
6
Изидор забил дебютный гол за 6-кратного чемпиона Англии
2024.09.29 08:33
Фото
Изидор официально перешел из «Зенита» в стан 6-кратного чемпиона Англии
2024.08.23 13:17
5
Семак объяснил трансфер Изидора в клуб из Чемпионшипа
2024.08.22 13:30
4
Нападающий «Зенита» прилетел в Англию
2024.08.21 19:50
4
Изидор перейдет в стан 6-кратного чемпиона Англии
2024.08.20 18:36
11
Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»
2024.08.18 23:42
4
«Зенит» хочет избавиться от футболиста и ищет ему клубы
2024.07.17 23:33
18
«Локомотив» объявил о продаже Изидора за 4 миллиона
2024.07.05 22:57
3
«Зенит» огласил «Бресту» требования по трансферу Изидора
2024.06.30 17:48
5
Угаров назвал игрока «Зенита», у которого нет перспектив
2024.06.29 14:38
4
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать у «Зенита» Изидора
2024.06.28 14:19
5
Медведев ответил пословицей на вопрос о выкупе Изидора
2024.05.31 13:49
2
В «Зените» готовы продать Изидора
2024.05.31 11:15
8
«Зенит» выкупил Изидора у «Локо» – известен срок контракта
2024.05.27 13:57
7
В «Зените» приняли решение по Изидору
2024.05.18 14:28
4
В «Зените» отреагировали на новость о выкупе Изидора
2024.04.10 22:10
4
1
2
3
4
5
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Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
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«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
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