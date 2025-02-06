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  • Медведев – о платежах за Изидора: «Только картошку покупают сразу»

Медведев – о платежах за Изидора: «Только картошку покупают сразу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе выплат по трансферу нападающего Вильсона Изидора, перешедшего в «Сандерленд».

«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», – сказал Медведев.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Изидора составила 6 миллионов евро.
  • Переход состоялся 1 февраля.
  • 24-летний Изидор выступал за «Сандерленд» с 23 августа на правах аренды, провел 27 матчей в Чемпионшипе, забил 10 голов.

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Источник: ТАСС

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06.02.2025 16:30
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Комментарии (5)
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WILDLING_HRUNDEL
1738849911
Ты лучше Семака бы сменил! Устал ведь парень от чемпионств, ничего у него не получается кого не давай в состав!
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Каратель помойников
1738855420
Что то мне подсказывает что могут кинуть зинку(ведмедь же врёт регулярно),но ведмедю пох,место освободили,а за бабки он не рубится,не свои же
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Интерес
1738856528
Ещё один "кулинар",присосавшийся к футболу...И то,понятное дело:живёт в коттедже,склад продовольствия оборудованный...Это мы,в человейниках,покупаем картошку на развес,максимум 2,5 кг,а он-машинами,как "****".
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FCSpartakM
1738856650
Хаха. То есть б()мжи тут расписывали про свои заработки с продаж, а по факту за Вендела деньги прибудут только летом, а за Изи вообще хз, когда ))Цска расскажет как платят британцы) да и в целом получить условные 4-5 млн прямо вот и сейчас в трансферное окно куда выгоднее, чем получать по 1-2 млн каждый год. Какие же невероятные долб()бы в руководстве зенита)))
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Борис34684
1738857256
Гинер бы рассказал Медведеву как англичане расплачиваются.
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