Медведев – о платежах за Изидора: «Только картошку покупают сразу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе выплат по трансферу нападающего Вильсона Изидора, перешедшего в «Сандерленд».
«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», – сказал Медведев.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Изидора составила 6 миллионов евро.
- Переход состоялся 1 февраля.
- 24-летний Изидор выступал за «Сандерленд» с 23 августа на правах аренды, провел 27 матчей в Чемпионшипе, забил 10 голов.