Медведев – о платежах за Изидора: «Только картошку покупают сразу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе выплат по трансферу нападающего Вильсона Изидора, перешедшего в «Сандерленд».

«Получил ли «Зенит» деньги за Изидора? Только картошку покупают сразу. Есть график платежей, который исполняется. Первый платеж получен», – сказал Медведев.