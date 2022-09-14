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    Вильсон Изидор - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Вильсон
    Фамилия Изидор
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Ренн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 4 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 62' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    82' 66'
    18.10.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 1' -66' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    57'
    14.09.2022 1' -90' Локомотив (Москва) 2:2
    (3:1)п    		 Краснодар (Краснодар)
    16'
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