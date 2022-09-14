Вильсон Изидор - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Вильсон
|Фамилия
|Изидор
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Вильсон
|Фамилия
|Изидор
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|4
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|62' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|82' 66'
|18.10.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|1' -66'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|57'
|14.09.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)
|16'