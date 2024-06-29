Угаров назвал игрока «Зенита», у которого нет перспектив

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о фигуре форварда команды Вильсона Изидора.
«Я не видел, что Изидор был нужен Сергею Богдановичу Семаку. Как Изидор провел минувший сезон, можно провести еще хоть десять! Он не играет.
Я изначально не видел перспектив этого футболиста. Думаю, Вильсона нужно отдавать в аренду, потому что у «Зенит» есть хороший нападающий Матео Кассьерра», – сказал Угаров.
- Изидор в минувшем сезоне забил 4 гола в 27 матчах за «Зенит».
- Ранее сообщалось, что «Зенит» выкупил права на Изидора у «Локомотива», в котором он начинал сезон.
- Француз имеет двухлетний контракт с петербуржцами.
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Источник: «Спорт день за днем»