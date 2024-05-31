В «Зените» готовы продать Изидора

Агент 23-летнего нападающего «Зенита» Вильсона Изидора ищет новые варианты продолжения карьеры для своего клиента.

По данным «Евро-Футбол.Ру», петербуржцы планируют усилить атакующую линию и поэтому готовы расстаться с форвардом. К нему есть интерес из Франции, однако речь идeт лишь об аренде, а не о полноценном трансфере, что на данный момент не устраивает «Зенит».