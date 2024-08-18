Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»

Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»

18 августа 2024, 23:42
4

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор хочет вернуться в Европу.

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу.

Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», – сказал француз.

  • Изидор в России 2,5 года.
  • Помимо «Зенита» он играл за «Локомотив».
  • В Европе Изидор играл за «Монако».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026 2
Один экс-игрок РПЛ попал в заявку Гаити на ЧМ-2026
С «Зенитом» расплатились за трансфер, состоявшийся 14 месяцев назад 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Изидор Вильсон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Админ ресурс
1724040085
Поздно, уже испоганил себе карьеру болотной грязью
Ответить
alefreddy
1724057436
только арабы светят в Гейропе столько платить как болотные не будут
Ответить
Ziklop
1724059156
кто его ваще прикупил?
Ответить
Павелий
1724701933
Ну хоть честно ответил. Все знают, что в Зенит идут только за баблом.
Ответить
Главные новости
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
1
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Все новости
Все новости
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+