Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор хочет вернуться в Европу.
«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу.
Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», – сказал француз.
- Изидор в России 2,5 года.
- Помимо «Зенита» он играл за «Локомотив».
- В Европе Изидор играл за «Монако».
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Источник: «Советский спорт»