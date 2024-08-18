Изидор: «Было бы ложью сказать, что я хочу провести в «Зените» всю карьеру»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор хочет вернуться в Европу.

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Это правда, что я хочу в Европу.

Я не лгу, было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», – сказал француз.

Изидор в России 2,5 года.

Помимо «Зенита» он играл за «Локомотив».

В Европе Изидор играл за «Монако».

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