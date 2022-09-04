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    Дилан Уедраого - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Дилан
    Фамилия Уедраого
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 12 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.01.2023 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    05.11.2022 1' -42' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    22.10.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 87' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 89' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.09.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 74' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    86'
    04.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    27.08.2022 66' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    21.08.2022 58' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    14.08.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    53'
    07.08.2022 1' -89' Антверпен (Антверпен) 4:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    30.07.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    48'
    23.07.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Оуд-Хеверли (Левен)
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