Дилан Уедраого - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уедраого
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Уедраого
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|12
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|05.11.2022
|1' -42'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|87' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|89' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|74' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|86'
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|27.08.2022
|66' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|21.08.2022
|58' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|53'
|07.08.2022
|1' -89'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|48'
|23.07.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)