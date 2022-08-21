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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Оуд-Хеверли
Стандард - Оуд-Хеверли: обзор матча 21 августа 2022
Стандард
21.08.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
90+1'
Р. Эмон
35'
Й. Дагур Торстейнссон
45'
Н. Нсинги
75'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 1:3!
Р. Эмон
90'
+1
Пенальти не реализован!
Р. Эмон
90'
+1
90'
Замена
Й. Дом
️️️️
М. Мертенс
Желтая карточка
Ж. Деваэль
79'
Замена
А. Болевич
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
76'
75'
ГОЛ! 0:3!
М. Аль-Тамари
Желтая карточка
Я. Барретт Лаурсен
74'
71'
Замена
J. Gamboa
️️️️
К. Малинов
58'
Замена
Д. Уедраого
️️️️
Х. Мендиль
Замена
Ж. Деваэль
️️️️
Н. Дюсенн
58'
58'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
52'
Красная карточка
Н. Нсинги
Замена
Э. Шамир
️️️️
Н. Раскин
46'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Д. Дрэгуш
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Н. Нсинги
Пас отдал
Л. Патрис
43'
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
42'
Желтая карточка
К. Малинов
36'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
Н. Раскин
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
М. Мертенс
15'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
15
Эден Шамир
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
16
João Gamboa
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
3-3-1-3
16
Бодар
7
Лаурсен
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Лайфис
43
Раскин
59
Цимирот
15
Доннум
21
Баликвиша
9
Эмон
10
Дрэгуш
4-2-4
77
Кожокару
28
Плетинкс
24
Де Норре
16
Рикка
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Мертенс
27
Патрис
9
Нсинги
23
Торстейнссон
43
Раскин
15
Шамир
15
Шамир
43
Раскин
3
Дюсенн
20
Деваэль
20
Деваэль
3
Дюсенн
7
Лаурсен
7
Болевич
7
Болевич
7
Лаурсен
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
33
Малинов
16
16
33
Малинов
23
Торстейнссон
77
Вльетинк
77
Вльетинк
23
Торстейнссон
37
Мендиль
15
Уедраого
15
Уедраого
37
Мендиль
33
Мертенс
6
Дом
6
Дом
33
Мертенс
Остались в запасе
Стандард
Оуд-Хеверли
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
Натан Нгой
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Стандард - Оуд-Хеверли
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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