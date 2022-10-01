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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
Оуд-Хеверли - Юнион СЖ: обзор матча 01 октября 2022
Оуд-Хеверли
01.10.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Юнион СЖ
12'
К. Берджесс
20'
И. Кандусс
68'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
Желтая карточка
М. Мертенс
90'
84'
Замена
Х. Родригес
️️️️
В. Бонифаци
83'
Желтая карточка
А. Морис
81'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
Замена
P. Ngawa
️️️️
М. Гонсалес
74'
69'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Франсуа
69'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Д. Ванзейр
68'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ванзейр
Замена
С. Кийин
️️️️
К. Малинов
65'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Х. Мендиль
64'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
46'
46'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
35'
Желтая карточка
В. Бонифаци
22'
Желтая карточка
Л. Амани
Желтая карточка
Х. Мендиль
22'
20'
ГОЛ! 0:2!
И. Кандусс
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Берджесс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
4-2-4
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
33
Малинов
33
Мертенс
27
Патрис
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
4-3-1-2
1
Морис
19
Франсуа
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
16
Берджесс
10
Амани
10
Теума
44
Линен
7
Адингра
13
Ванзейр
22
Бонифаци
33
Малинов
13
Кийин
13
Кийин
33
Малинов
23
Торстейнссон
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
5
5
9
Гонсалес
37
Мендиль
9
Нсинги
9
Нсинги
37
Мендиль
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
19
Франсуа
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
19
Франсуа
22
Бонифаци
6
Родригес
6
Родригес
22
Бонифаци
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
13
Ванзейр
94
Лапуссен
94
Лапуссен
13
Ванзейр
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Оуд-Хеверли - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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