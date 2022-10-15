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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Генк
Оуд-Хеверли - Генк: обзор матча 15 октября 2022
Оуд-Хеверли
15.10.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Генк
16'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Генк
90'
+1
Замена
А. Немет
️️️️
М. Трезор
Замена
Д. Уедраого
️️️️
Х. Мендиль
87'
Замена
Л. Патрис
️️️️
Й. Дом
87'
84'
Желтая карточка
Х. Артеага
Желтая карточка
Ф. Рикка
77'
75'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
С. Кийин
71'
59'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
46'
43'
Красная карточка
А. Пресиадо
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
42'
Желтая карточка
М. Мертенс
34'
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
6'
Желтая карточка
К. Куэста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-2-4
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
24
Де Норре
28
Плетинкс
13
Кийин
33
Малинов
23
Торстейнссон
9
Гонсалес
33
Мертенс
6
Дом
3-2-3-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
23
Пресиадо
3
Артеага
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
8
Хейнен
31
Трезор
30
Онуачу
13
Кийин
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
13
Кийин
23
Торстейнссон
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
23
Торстейнссон
37
Мендиль
15
Уедраого
15
Уедраого
37
Мендиль
6
Дом
27
Патрис
27
Патрис
6
Дом
11
Эль-Ханнус
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
90
Немет
90
Немет
31
Трезор
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
1
Тоби Лейсен
ВР
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Генк
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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