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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли: обзор матча 08 октября 2022
Зюлте-Варегем
08.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 5
Завершен
Оуд-Хеверли
40'
Й. Фоссен
74'
К. Де Норре (АГ)
51'
М. Гонсалес
58'
С. Кийин
65'
М. Гонсалес
77'
К. Де Норре
90+1'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
90'
+4
Замена
P. Ngawa
️️️️
Л. Патрис
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
М. Гонсалес
Пас отдал
С. Кийин
89'
Замена
Д. Уедраого
️️️️
Х. Мендиль
Замена
Л. Виген
️️️️
А. Драмбаев
88'
84'
Замена
М. Кейта
️️️️
К. Малинов
Желтая карточка
S. Braem
83'
Желтая карточка
Ч. Оффор
80'
80'
Желтая карточка
К. Малинов
77'
ГОЛ! 2:4!
К. Де Норре
Пас отдал
М. Гонсалес
Замена
Н. Мироши
️️️️
Р. Цука
75'
Замена
S. Braem
️️️️
А. Сиссако
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
К. Де Норре
74'
65'
ГОЛ! 1:3!
М. Гонсалес
Пас отдал
Х. Мендиль
Замена
М. Сангаре
️️️️
А. Ндур
63'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Д. Рамирес
63'
Желтая карточка
L. Willen
62'
Желтая карточка
А. Драмбаев
61'
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Кийин
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
К. Де Норре
46'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Н. Нсинги
46'
Замена
С. Кийин
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Желтая карточка
Й. Фоссен
41'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Ндур
40'
30'
Желтая карточка
Н. Нсинги
Желтая карточка
Р. Цука
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
29
Lukas Willen
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
2-4-1-3
1
Боссут
14
Драмбаев
25
Цука
29
8
Ромменс
8
Сиссако
16
Рамирес
25
Ндур
4
Дерейк
39
Фадера
9
Фоссен
4-2-4
77
Кожокару
28
Плетинкс
16
Рикка
24
Де Норре
37
Мендиль
11
Аль-Тамари
33
Малинов
23
Торстейнссон
27
Патрис
9
Нсинги
33
Мертенс
14
Драмбаев
13
Виген
13
Виген
14
Драмбаев
25
Ндур
18
Сангаре
18
Сангаре
25
Ндур
25
Цука
20
Мироши
20
Мироши
25
Цука
16
Рамирес
9
Оффор
9
Оффор
16
Рамирес
8
Сиссако
34
34
8
Сиссако
23
Торстейнссон
13
Кийин
13
Кийин
23
Торстейнссон
33
Малинов
16
Кейта
16
Кейта
33
Малинов
27
Патрис
5
5
27
Патрис
37
Мендиль
15
Уедраого
15
Уедраого
37
Мендиль
9
Нсинги
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Нсинги
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли
69
Луи Бостин
ВР
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Зюлте-Варегем - Оуд-Хеверли
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
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2024.07.06 19:02
2
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2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
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2016.01.31 07:10
2
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